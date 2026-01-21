台股創高後拉回！外資獲利了結、新台幣一度貶回31.678元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股在連續3天收盤創新高後，隨美股收黑，台積電ADR下殺，台股今日也出現較為明顯回檔，目前大盤指數下跌逾400點，在外資逢高獲利了結賣壓籠罩下，新台幣兌美元匯率也同步走弱，早盤最低下探至31.678元，逼近前波低點31.705元，中午暫時收在31.66元、貶值5.2分，台北外匯經紀公司成交量8.06億美元。

美國總統川普為促成美國取得格陵蘭，向歐洲盟友提出加徵關稅的威脅，歐盟各國隨即表態反制，美、歐兩大陣營對峙升高，市場不確定性顯著增加。投資人憂心，恐再度重演去年4月「解放日」關稅宣布後引發的「賣出美國(Sell America)」交易，導致美股與美債同步遭到拋售，美元亦承壓走弱。

美元指數一度下探至98.25，創下今年新低，顯示市場對美元資產的信心動搖。然而，在台股回檔、資金流出壓力浮現下，新台幣匯價早盤仍以31.63元、貶值2.2分開出，隨後隨著台股跌點擴大，貶勢加重，不排除外資持續調節台股部位，午後賣壓是否進一步擴大，仍有待觀察。

主要亞幣走勢仍呈分歧。其中，韓元早盤一度急升；先前表現相對強勢的人民幣則出現回檔整理；日圓則在日本央行利率會議前走勢震盪，早盤一度升抵157.84兑1美元，目前在158附近。

