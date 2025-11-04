台股創高後為何翻黑急挫？分析師指「漲多就是最大利空」：美股目前最怕1件事

台股今（4）日開高走低，盤中一度衝上歷史新高28554.61點，但隨後獲利了結、賣壓湧現，指標電子股表現疲弱，市場高低震盪達520.99點，加權指數終場大跌218.03點。以28116.56點作收，跌幅0.77%，成交量5848.92億元。對此，分析師李永年指出，今日三大法人的交易數字來看，外資賣超76.3億元，其實並不算多；投信買超28.9億，也沒有很多；自營商賣超68.4億，也還好，不至於把台股直接壓下去，結果今日大盤加權指數下跌218點，收在2萬8116點，成交量放大到5848億元，相比昨日的5623億元，只多了200多億，看起來成交量並沒有失控，那為什麼指數會跌得這麼兇呢？

李永年在個人YT解釋，昨（3）日美國股市表現不錯，尤其是Amazon領軍，高科技股繼續上漲，按理說應該是利多，怎麼會拖累今天盤面？其實今日盤勢一開盤，中小型股票是強勢的，傳統產業股幾乎都是紅的，電子股上屬於中小型股的表現相對強勢些，等到早上9點半過，賣壓出來，上漲加速越來越少、下跌加速越來多，這時全靠台積電撐著，因為鴻海也跌得滿慘、走的滿弱，在鴻海領軍下其他AI伺服器的股票都跌得很慘。

李永年表示，今日其實最先跌的是老牌AI伺服器，之後台積電也跌下來，有一個解釋是因為美國總統川普又禁止輝達晶片Blackwell賣到中國去，美國股市現階段最怕的就是中美貿易摩擦，每次川普一講要調高關稅，中國說要禁運稀土，股市就跌下來了，後來雙方談好，股市又彈上去，所以大家就很怕這些事情。投資人擔心Blackwell晶片禁運中國，會影響台積電的訂單，進而波及AI伺服器廠商，因此相關個股今天普遍走弱。

不過，禁止輝達Blackwell晶片賣給中國有這麼嚴重嗎？李永年直言，「其實沒有，因為中國佔輝達晶片的營收不到5%，所以真的沒有什麼很大的影響。」今天跌成這樣，很簡單因為漲多了，漲多就是最大的利空，第二，能用的利多全部用完了，第三，川普本周要面對最高法院審查越權案，他一定很不爽；第四，美國政府關門已經滿月了，所以川普更不爽。

李永年提到，如果他是川普的話，就直接把股市打下來，但川普還沒出招，這個盤就自己很乖下來了。

