台股創高後續航力足 國泰投信：不預設高點、行情雙重利多

台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金近期規模突破200億元大關，國泰投信表示，台股後市仍具備上攻動能，尤其明年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。

雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現，建議投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。

此外，9月台灣外銷訂單金額達702.2億美元，年增率高達30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。

台股創高後的下一步，梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域。聯準會近期對就業市場的擔憂高於通膨，暗示全年將共降息3碼，在此情況下，美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場。

梁恩溢提醒，年底前需留意GB200升級至GB300的空窗期，以及12月企業盤點效應，可能影響短期營收與拉貨動能，加上農曆年前的長假賣壓，台股短期高檔震盪在所難免。不過，若美中貿易戰在春節期間進一步和緩，年後台股有望再度挑戰新高，迎來新一波上攻行情。

展望2026年，仍須留意三大風險，包括美國就業市場結構性失業、國際貿易不確定性、美國財政與債務問題，若上述風險可控，台股將具備「庫存回補＋資金行情」的雙重加成，有望延續多頭格局，投資人可提前布局，掌握年後行情起漲契機。

