台股創高後行情走向？專家曝這些族群有漲

▲專家分析，年底適逢耶誕、元旦及農曆新年，加上美國聯準會降息，接下來大盤上看30000點是必然。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 台股昨日創下新高28568.02點後，盤中震盪收黑，今（12）日成功收高，不過創高上下震盪也讓投資人感到迷惘。專家分析，年底適逢耶誕、元旦及農曆新年，一般來說會有年底行情，加上美國聯準會（Fed）降息，大盤上看30000點是必然，將攻上31700點左右，專家也點出「這些族群」在農曆年前將有一波上漲空間。

啟發投顧分析師郭憲政今日受訪指出，昨日台股盤中創高，已經過前高28000多點，很多投資朋友就比較迷惘一些，不過，由於接下來台股適逢西方耶誕、元旦一月一日，以及東方農曆新年，三大節日以正常來說都會有一波年底做帳行情，加上Fed降息，因此，展望後市大盤攻上30000點是一定的，他預估，將會攻上31700點左右。

不過，雖大盤攻上30000點指日可待，郭憲政提醒，並非所有股票都會跟著漲，他點名，接下來還有上漲空間的幾類族群：以ABF載板三雄中，賺最多的一檔個股為和碩集團旗下的景碩，景碩第三季每股賺2.1元他，股價目前僅151元；南電第三季每股只賺1.15元，股價270元；欣興今年第三季為止每股賺2.06元也輸景碩，股價220元，以此觀察，景碩還有向上彈升的空間。

另一檔低基期個股穩懋，穩懋不僅是蘋概股，最近更投入矽光子領域，郭憲政說，穩懋最近已經開始狂漲，漲到180幾元，第二季穩懋每股虧0.96元，但第三季突然每股賺1.57元，代表第三季就賺了2.54元，以這個狀況來看，穩懋不僅為蘋果供應鏈，加上積極布局矽光子前景領域，「這檔股票明年可能會賺10元」，也十分看好其未來股價表現。

還有一族群為銅箔基板，例如，台光電，目前股價為1600元；台燿股價440元；聯茂，股價現階段只有113元，他指出，聯茂股價之所以如此低，是因為先前聯茂未通過AI M9認證，但今年10月底該公司獲得認證，也就是說，通過AI M9材料認證「代表他可以開始接單」，相對地，股價就有機會上漲。

郭憲政建議，台股目前整體資金依然流向較低階、低基期，以及低股淨比的個股，尤其在加權指數來到28000點後，股價更會往這方向做調整，因此建議投資人可多加留意操作布局。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

