台股創高後跳水近600點，資金退潮了嗎？三大法人賣超192億元，外資加碼期貨空單

受到美國聯準會（Fed）高「鴿」一曲的激勵，美股全面收高，這股漲勢卻未延續到今（11）日亞洲交易時段，台股早盤突破歷史高點一度衝到28568.02點，隨後震盪下殺將近600點，終場下跌375.98點或1.32%，收在28024.75點，成交值擴增至5178億元。

護國神山台積電今日再度上演「秒填息」行情，無奈好景不常，在AI泡沫陰影籠罩之下，國際股市期指殺聲隆隆，台股也難倖免，權值股紛紛走弱拖累盤勢。

廣告 廣告

法人分析，除了甲骨文財報暴雷，導致AI疑慮雜音浮現，壽險業近期因應明年接軌IFRS 17與TW-ICS新制，拋售權值股實現資本利得，也讓市場面臨偌大壓力。只不過，這波賣壓並非源自基本面轉弱或資金撤退，而是降息題材已經提前反應，以及財報與制度性調整造成的短線震盪。

法人認為，在政策方向、資金環境偏向寬鬆與科技成長主軸並未動搖的前提下，整體格局仍然有利多方續攻，只是需要時間消化利空衝擊，目前還是維持偏多看待。

圖片來源：券商軟體

​ 外資賣超189.77億元 加碼台指期淨空單 ​



根據盤後統計，三大法人合計賣超192.21億元，其中外資賣超189.77億元，投信買超22.45億元，自營商賣超24.89億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加2379口，來到31008口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2512口，來到10102口。

選擇權未平倉量方面，12月F2大量區買權OI落在28400點，賣權最大OI落在28000點；月買權最大OI落在30000點，月賣權最大OI落在26000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.43下降至1.06，外資台指期買權淨金額1.56億元，賣權淨金額-0.16億元，整體選擇權籌碼面偏空。

更多風傳媒報導

