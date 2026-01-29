台股創高收黑爆天量 驚見投信連25賣! 業內人士分析: 這一波ETF投資人變聰明

股市配圖。廖瑞祥攝



台股今天早盤創32996點改寫新高，不過高檔賣壓湧現，終場下跌267.55點，收在32,536.27點；成交值放大9,307.94億元，刷新歷史大量。觀察今日外資買超146.59億元，成為接盤主力，投信則呈現連25天賣超，資深業內人士透露，這一波ETF投資人變聰明，一路停利贖回，但眼看行情衝高爆量，紛紛私下都直說「完全瘋了」、「看不懂了」。

台股今天呈現「創高爆量後反轉收黑」，從三大法人動向來看，買賣呈現明顯分歧。外資逆勢買超146.59億元，成為盤面主要承接力道；但投信賣超29.03億元，自營商賣超更高達134.16億元，合計三大法人賣超16.6億元。

值得注意的是，投信法人至今呈現連續25個交易日賣超，等於從去年底一路賣到今年，累計賣超約1333億元。投信主管坦言，最近基金還是一直被贖，投資人見好就收，紛紛停利過年，其中ETF是贖回大宗，台股基金也是獲利了結，因此才會看到投信法人被動賣超。

證券業內人士說，今年來三大法人買賣超相互抵消，但大盤指數頻見拉抬，觀察許多熱門權值股個股如記憶體、塑化、面板等族群，當沖比重動輒五成，顯示特定買盤採用當沖手法點火，且順利吸引散戶進場追價，才會變成量滾量的局面，在「台積電一定強」的情況下，大盤後續或許還有高點，但資金虛胖是真的。

廣告 廣告

一位證券主管觀察，最近確實又出現當沖隔日沖「股神」，若行情一路向上，可相安無事，各路人馬皆來沖沖樂，一旦公司派不願再配合利多題材、當沖客單日隔日「買黑賣紅」失靈，當行情再也追不上去，爆大量後則要提高風險意識。

市場人士指出，在指數創新高之際，爆出史上最大成交量，卻未能站穩高點，顯示高檔換手與獲利了結壓力同步浮現。相較之下，外資今天維持買超，顯示中長線資金對台股基本面未全面轉空，但投信與自營商同步站在賣方，也突顯內資對高檔風險的警戒升高。

法人分析，短線指數恐需時間消化大量換手籌碼。續應觀察指數回檔過程中成交量是否有效縮減，以及外資買盤是否能延續，作為判斷台股能否重新整理再攻，或進一步擴大修正的重要依據。

更多太報報導

台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值

快訊/黃仁勳抵台 先剪髮再拜會張忠謀 盼陸放行H200、Rubin晶片全數生產了

台股創史高後 爆量收跌267點！成交量9307億破紀錄 台積電刷天價後收1805元