台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！

財經中心／余國棟報導

擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠。（示意圖/ PIXABAY）

台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。

法人認為，除了 DRAM 以外，NAND Flash 也變得相當昂貴，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約。而美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，觀察DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。

00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，00947所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，讓00947的記憶體相關個股權重超過3成，成為近期績效亮眼的主因。觀察00947 1/15之投資組合，前三大成分股權重合計即超過3成，分別為華邦電（2344）10.67%、群聯（8299）10.56%及南亞科（2408）9.69%，優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

