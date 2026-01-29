台股創高藏風險？央行理事示警外資頻繁進出恐放大匯市波動

央行理事示警，外資頻繁進出恐加劇股匯市波動。記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股頻創新高之際，中央銀行多位理事在最新公布的12月理監事會議紀錄中示警，兩位理事特別關注外資動向對國內金融與外匯市場的潛在影響。理事指出，大型權值股股價持續上行，將推升外資持有市值，一旦外資調節持股，恐加重新台幣貶值壓力；另有理事認為，近年台股市值與ETF總規模快速擴張，伴隨外資頻繁進出，可能放大金融市場與匯市波動，須提高警覺。

中央銀行今日公布去年12月理監事會議紀錄，會中全體理事在綜合考量國內外情勢後，一致同意維持政策利率不變。多位理事表示，在通膨趨穩、明年通膨率可望續低於2%的情況下，加上今年出口與投資動能強勁帶動經濟亮麗成長，預期明年AI相關需求仍將熱絡，經濟表現可望維持穩健，支持利率按兵不動。

不過，數位理事也關注產業發展失衡問題，指出AI相關產業與傳統產業成長落差逐漸浮現，恐影響整體經濟韌性。有理事提醒，部分傳統產業除面臨美國關稅變數外，也受到中國產能過剩與低價競爭壓力，中小企業亟需資金進行產品線調整與技術升級，期盼央行與相關部會協助推動轉型。

有位理事指出，經濟金融前景仍存在不確定性，未來較大幅度波動，應會成為常態。宜關注如日圓利率出現變動，對國際金融市場的流動性之影響，另 AI 泡沫化雖然發生機率可能很小，但仍須持續觀察。

另位理事認為，明年國內不論是通膨還是經濟成長，表現均屬穩健，但仍面臨很高的外部風險，必須加以提防。一位理事並指出，民眾高頻購買商品的通膨率高於整體CPI，自8月起核心物價領先指標上揚，須持續關注物價動向。雖然實質利率已轉正，但仍偏低，期待隨通膨續降而逐步回升。

