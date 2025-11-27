台股創高 10月景氣續亮黃紅燈

國發會27日發布10月景氣燈號，受惠於台股持續創高，綜合景氣判斷分數增加1分至35分，續亮黃紅燈，代表國內景氣穩步成長。不過也因台股位處高檔，股民居高思危，中央大學台經中心11月消費者信心指數（CCI）中，對「未來半年投資股票時機」竟意外下跌。

構成景氣燈號的9項指標當中，10月股價指數變動率使綜合判斷分數較9月增加1分，轉呈紅燈，其餘指標分數不變，整體綜合判斷分數為35分，對應燈號為黃紅燈，和9月相同。

國發會經濟發展處長陳美菊說，出口表現非常好，10月內需加溫，主因新增連假帶動民間消費回溫，批發、零售及餐飲業營業額顯著成長，普發現金、連假與演唱會商機有助促進旅遊及消費，加以政府推動減稅措施，均有助提高國人可支配所得，活絡民間消費。

此外，根據中央大學台經中心發布的11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，微升0.69點，分項指標多呈上升。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅烏雲仍在，消費者信心相對保守，不過因經濟表現亮麗，與上半年相比，近幾個月表現已有回升。

吳大任也提到，原先大家擔心關稅重傷台灣經濟，進而衝擊房市，但因經濟表現好，房地產信心也慢慢回來，從中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為94.26點，上升3.84點，就可看出逐漸回溫。

台股方面，吳大任表示，11月唯一下降的分項指標就是「未來半年投資股票時機」，調查為27.02點，月減9.5點，這可能是近期AI泡沫化疑慮，加上台股處於高檔，股民卻步的原因是不敢追高，而不是真的失去信心。

吳大任也說，近月消費信心總指數於62點至65點的區間盤整，這是關稅烏雲「還沒有散去」所致，接下來可觀察台美談判結果，但若對美投資過多，會排擠台灣投資，再者是半導體關稅還沒出爐，不過相信12月或是明年初，當談判塵埃落定後，信心就能提振。