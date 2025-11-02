台股創高28527點 外資反手賣991億！內外資追捧「這些熱門股」
[Newtalk新聞] 台股10月加權指數大漲2412點，月K線連六紅並創下新高 28527點。分析師張貽程表示，10月雖然大盤強勢，但外資同步賣超991億元，顯示「籌碼面背離」的隱憂。櫃買指數則相對穩健，未出現明顯籌碼異常。
國際與總經面，美國聯準會（Fed）如期降息1碼，但主席鮑爾對12月再降息持保留態度。美股方面，蘋果與亞馬遜財報亮眼，帶動美股四大指數震盪反彈。張貽程表示，美中地緣政治關係趨緩，有助全球市場情緒回穩。
展望11月行情，張貽程表示，過去歷史顯示：近7年11月有6次上漲紀錄，季底與年底作帳行情可期。本周（11／3～11／7）看盤重點：大盤與外資籌碼背離，可能出現技術性回測，月線支撐約在27500點附近。觀察外資11月是否由賣轉買，以化解去年高點24416點以來的反轉壓力。
關鍵國際數據與事件包括：11／3（一）：美國10月ISM製造業PMI；11／5（三）：AMD公布財報、美國10月ISM服務業PMI、美國ADP就業報告；11／6（四）：美國初領失業金人數；11／7（五）：美國10月失業率、非農就業數據、11月密大消費者信心指數、特斯拉股東會。
以下是張貽程盤點熱門股最新動態：
3711 日月光投控：先進封測業務量暴增，法說會上宣布上調資本支出，外資買超、大舉進場。
5439 高技：PCB 供應鏈接單暢旺，9 月營收表現亮眼並刷新高，股價維持創高態勢。
8103 瀚筌：獲得亞馬遜線材新單，主攻電源與電力供應連接器產品，處置交易即將結束。
4967 十銓：主力業務為記憶體產品製造，產品線涵蓋廣泛，大戶持股比例激增，籌碼集中度明顯提升。
8358 金居：高階銅箔技術領先，產品毛利率預估可望達兩位數，營運表現顯著提升。
2345 智邦：高階交換器出貨成長，切入多家雲端供應鏈，內外資法人買盤回歸。
3443 創意：AI 與加密貨幣相關 ASIC 同步升溫，營收動能可望增強，股價「看回不回」。
1519 華城：切入美國「星際之門」計畫，AI 基礎建設推升營運動能，股價刷新波段新高。
2368 金像電：AI 材料升級帶動 PCB 成長，公司擴產計畫加速，買盤熱絡追捧。
2449 京元電子：高階 AI 晶片封測需求爆棚，測試產能滿載，股價再創歷史新天價。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
