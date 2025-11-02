台股創高28527點 外資反手賣991億！內外資追捧「這些熱門股」

[Newtalk新聞] 2025年，全球投資市場出現一個令人困惑又興奮的現象，「避險」資產黃金（2025年初至今漲幅約在30%～40%。），與「風險」資產美股同時創新高（2025年可望連續第三年逾20%漲幅）。 理論上，黃金上漲代表市場擔憂通膨、戰爭或系統性風險；而美股上漲則意味投資人對經濟成長與企業盈利的樂觀預期。當這兩者同時飆漲，市場的訊號變得混亂，很多人都想問：這究竟是經濟基本面的繁榮，還是資產價格的通膨？ 最新美國官方數據指出，美國聯邦政府債務的累積速度再創歷史紀錄，總國債規模首次突破38兆美元。而美聯儲從升息、縮表，到如今暗示結束緊縮政策，甚至重啟寬鬆降息，意味著「高利率時代」難以長久。 全球主要央行為分散美元風險，近3年大幅增持黃金。各國央行購金行動從2022起連續3年狂掃黃金上千噸。總計三年各國央行購買3220.2噸黃金。 自2010年以來，擁有最多黃金儲備量的7大國分別為美國、德國、義大利、法國、俄羅斯、中國、日本，約佔全球儲備量的六成(下圖一)。然而，全球黃金儲備最多的國家是美國，其儲備量超過8000噸。換句話說，黃金漲得越高，受益最大仍是美國。當金價上升，美國的資產

