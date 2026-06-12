台股劇烈波動！3檔個股爆違約交割 總金額破7034.4萬
財經中心／許展溢報導
受到近期台股大盤震盪影響，證交所與櫃買中心今（12）日公告達到了違約資訊揭露門檻的個股名單。本次共有3檔股票，分別為上市的新日興（3376）、欣興（3037），以及上櫃的旺矽（6223），合計違約交割總金額高達7034.4萬元。
根據官方公告資料，新日興違約金額為3051.3萬元，由新光證券與中信三重分公司進行通報。欣興違約金額為2776.1萬元，分別由永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分公司通報。旺矽違約金額為1207萬元，由永豐萬盛分公司通報。
市場震盪加劇，光本週上市與上櫃累計已有5檔個股遭公告違約交割，另外2檔為9日公告的群聯（8299）和佳必琪（6197）。
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