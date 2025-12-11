台股劇震400點兩萬八大關告急！ 法人：降息利多出盡

股市配圖。廖瑞祥攝



聯準會如預期降息1碼，鮑爾談話溫和但未表明續降息，並認為關稅影響將在明年消退，通膨有機會明年首季見高，安撫投資人情緒。

台積電今天雖成功秒除息，但權值股全數走跌，盤中劇震400點。法人表示，降息短線利多出盡，台股創高拉回，外資或轉向賣超，台股恐上演兩萬八大關保衛戰。

聯準會無懸念降息，且將於12月購買400億美元的短期公債，緩解市場流動性，使恐慌指數下降，美股小漲作收。

美股盤後甲骨文公布財報，EPS2.26美元雖優於預期，但雲端預算使資本支出達到新高，投資人擔憂使股價盤後下跌10%。

啟發投顧副總容逸燊表示，昨日外資再度買超，台幣自31.5附近回升，已推升指數接近歷史高點，但仍需5500-6000億以上量能較能有效站穩。

目前融資餘額逼近上半年高檔3300億，籌碼凌下，行情將不如前一波兩萬四以上的行情順勢。且記憶體指標拉回後整體族群出現賣壓，資金轉往被動元件及PCB族群。

