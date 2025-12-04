台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先

台股4日目前來到27,709.35點，跌83.69點。（圖／黃耀徵攝）

台股4日開盤一度衝向28000點，目前來到27,709.35點，跌83.69點，跌幅達0.30%；台積電跌15元來到1435元；華邦電、南亞科、力積電為本日股價上揚個股的成交量前三名；金融股則由台新新光金領先，股價上漲1.33％；ETF則由00919群益台灣精選高息超過48,744張居冠。

00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲幅達0.74％。

此外，根據群益投信統計資料顯示，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03%，上漲機率達8成，而眾所注目的電子科技類股同期表現2.37%勝大盤，顯示出12月電子科技類股表現相當可期。

主動群益台灣強棒00982A經理人陳沅易表示，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

