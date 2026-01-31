台股加快獲利了結 2月初回測32,013點、留意10日線支撐
台股漲多回檔，上周加權指數盤中來到32,996點創歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，連續二日爆量下跌，1月30日收在32,063點，留長上影線。法人認為，投資人加快獲利了結，後續可留意指數是否能守住 10 日線（32,013點），否則將回測月線（31,317點）。
美股四大指數30日全面收黑，費城半導體指數更大跌3.7%，為台股後市添變數。中信投顧分析，美國大型科技股財報普遍優於預期，外資也大幅上調台積電（2330）目標價，但美伊緊張局勢再度升溫、美國政府再度關門、美元弱勢、原有強者恆強結構也有弱化跡象，資金已有加快獲利了結動作。
從技術面來看，凱基投顧指出，台股大盤勉強守住10日線，雖然10日線尚未跌破，多頭格局不變，但30日爆大量時的低點32,472點已跌破，短線將進入震盪。加權指數創新高後回檔，可留意指數後續是否能守住10日線，否則將回測月線。
櫃買指數跌破5日線但10日線有守，凱基投顧指出，多方架構尚未破壞，權值股休息後將有利個股表現，短線可關注強勢族群中法人持續買進且均線多頭排列的個股。
