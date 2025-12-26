台股助攻！新台幣連四紅、收31.455元 兩因素有望挑戰31.3字頭

台股盤中創新高，新台幣收31.455元、升2.5分，連續四天收紅。廖瑞祥攝



台股受到美股聖誕行情激勵，今（12/26）日盤中創下歷史新高，在熱錢回頭，新台幣匯率一早開高，隨著外資持續匯入，匯價往31.4整數方向邁進，震盪幅度近8分，進出口商有零星拋補，央行緊盯盤勢，在午後進場調節，終場收31.455元、升2.5分，連續四天收紅，總成交值再量縮至11.21億美元，本週貶7.1分，周線拉出連二黑。

耶誕節前夕美股交易時間縮短，指數全面收紅，美元指數則是跌落至98以下；而台股在台積電、記憶體族群領軍，以及金融股助攻下，最高觸及28590.91點，刷新歷史紀錄，收盤則漲184.04點，三大法人合計買超。

匯銀人士表示，台股重新站上2萬8500點，在熱錢回流，新台幣匯率也一併走揚，早盤有買盤進場，匯價小幅回落，但外資持續匯入下，不僅由黑翻紅，更一路往31.4整數關卡邁進，升幅達7.8分，不過，央行不希望新台幣升值過快，尾盤進場調節，漲勢出現收斂，收在31.455元，創下近兩週以來的新高。

匯銀人士指出，台股已經站回2萬8500點，有機會挑戰3萬點，外資今年賣超逾6000億元，後續是否會反手軋空，抑或，先前央行對出口商拋匯有每日賣匯10支（1支為100萬美元）為原則，近期傳出有可能鬆綁，都有機會讓新台幣走升。

匯銀人士分析，新台幣前一個波段曾經來到31.38元附近，今日盤中也觸及31.4元整數，近期若台股持續走強，距離12月31日還有三個工作天，匯價有機會衝上31.3字頭，越到年底、交投越顯清淡，成交量持續量縮。

根據央行統計，美元指數漲0.17%、歐元貶0.14%，亞幣漲跌互見，韓元漲幅最大、升0.90%，人民幣和新台幣小漲0.09%、0.08%，反觀日圓貶0.36%、星幣小跌0.07%。

