台股早盤勁揚近400點創新高 台積電平歷史最高價
美股9日收漲，費城半導體指數上揚202.683點，漲幅2.73%，台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，台股今天（12日）同步走高，早盤加權指數達30681.99點，再創歷史新高，上漲393.03點。
台積電今天早盤一度達1705元，平歷史最高價，上漲25元，貢獻大盤約200點。
鴻海、台達電及聯發科等權值股揚升，推升電子類股指數上漲逾1.5%。水泥、塑膠、機電、電纜和玻璃類股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%。
