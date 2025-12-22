台股勁揚436點 記憶體大爆發 「這檔」開盤2分鐘衝漲停





台股今（22）日開高震盪開盤來到28132點，上漲436點，漲幅1.58%，櫃買指數則開高震盪來到265.97點，上漲3.33，漲幅1.26%。

電子權值股部分，台積電（2330）來到1460元，漲30元，漲幅2.1%，鴻海來到（2317）來到224元，上漲2.5元，漲幅1.13%，聯發科（2454）則來到1430元，上漲20元，漲幅1.42%。

記憶體族群部分今日走勢上揚，南亞科來到182.5元，漲8元，漲幅4.58%，華邦電來到74.2元，漲幅4.07%，旺宏來到，38.6元，漲幅3.9％，福懋科開盤2分鐘即跳空漲停，來到56.3元。

（圖／東森新聞）

