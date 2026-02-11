台股勁揚532點封關！收33605點創史高 蛇年飆逾萬點 每位投資人帳面均賺245萬

台股蛇年封關日收盤勁揚532.74點，以33605.71點作收，改寫收盤史高。廖瑞祥攝



台股今（2/11）逢蛇年封關日，一早氣勢如虹，開盤不到5分鐘就漲逾200點，盤中指數不斷飆高，午盤、尾盤多頭大舉進場，加權指數盤中最高大漲逾600點至33707.83點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。收盤勁揚532.74點，以33605.71點作收，漲幅1.61%，同步改寫收盤史高。

回顧龍年封關指數23525.41點（2025/1/22），蛇年則以33605.71點封關。一年來，台股飆漲逾萬點（10080.3點），漲幅高達42.8%，也創下歷年紀錄。台股蛇年市值大增34.02兆元，若以開戶數1385.9萬人計算，平均每位股民帳上大賺245萬元。

權王台積電昨公布1月營收達4012.55億元，成為史上單月首度突破4千億大關的月份，年增36.8%、月增19.8%。台積電ADR昨上揚1.83%，以361.91美元作收。

台積電今早以1880元平盤開出，開盤不到5分鐘就漲至1900元；11:00過後漲勢逐漸擴大，盤中最高漲45元至1925元，續創新天價。收盤維持漲勢，股價上揚35元，以1915元作收，漲幅1.86%，同創收盤新高。單日成交張數4萬0,308張；公司市值來到49.92兆元，逼近50兆元大關。

台積電龍年收在1135元，蛇年封關收在1915元，一年來共漲了780元，漲幅達68.72%，逼近七成，堪稱台股市值飆漲的最大功臣。

主要權值股全數收紅，台達電飆漲6.33%，收在1260元。智邦漲逾4%，以1450元作收。日月光投控漲逾3%，收在354.5元。鴻海、南亞科漲逾2%，各以227元、278元作收。聯發科、富邦金、國泰金、廣達、中信金、中華電、聯電皆小漲。

此外，半導體封測設備供應商鴻勁近日股價飆高，今日被列入MSCI全球標準型指數成分股，2/26盤後生效。鴻勁盤中亮燈漲停，股價最高來到4400元。收盤漲了8.62%，以4345元作收；現已躋身權值股第14順位；股價同時也位居所有上市櫃股第3順位，僅次於股王信驊、股后穎崴。

今日總成交值共6740.8億元，成交張數953萬張。委買張數2296萬張，委賣張數1304萬張。

