台股千點大逆轉！盤中跌1219點尾盤縮至76點 聯電、華邦電漲逾5%

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受到美國與伊朗衝突加劇，及市場擔憂通膨壓力升溫，美股四大指數前一交易日全面重挫，拖累台股今（11）日盤勢劇烈震盪。加權指數早盤一度跌1219.15點，最低至42006.39點，隨後在低接買盤進場下展開反彈，盤中收斂超過千點跌幅。終場指數收在43149.46點，下跌76.08點、跌幅0.18%，成交值達1.25兆元。

台積電除息秒填息 收2250元平盤

權值股表現漲跌互見，其中護國神山台積電（2330）今天除息，此次每股配發現金股利6元，約267萬名股東受惠。今天股價以2240元開出，早盤在買盤推升下一度上漲10元至2260元，順利完成填息，終場收在2250元，與前一交易日持平。

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回顧台積電歷年除息表現，自2019年改採季配息制度以來，已累計27次除息皆順利完成填息，其中有21次於除息當天即完成填息，本次則是第22次當日填息。

聯電、台光電逆勢撐盤 群創外資回補漲逾8%

其他權值股方面，聯發科（2454）下跌70元或1.68%，收4085元；鴻海（2317）跌4.5元或1.71%，收258.5元；台達電（2308）跌40元或1.82%，收2160元。

不過部分電子權值股逆勢抗跌，台光電（2383）勁揚3.14%；日月光投控（3711）也上漲0.93%；聯電（2303）更是大漲5.49%，收125元，成為盤面重要支撐力量。

此外，群創（3481）受到外資青睞，即便遭列處置股，仍在買盤追捧下漲3.65元或8.43%，收46.95元，連帶面板雙虎友達（2409）也翻紅上漲0.2元或0.87%。

記憶體族群展現抗跌力道 被動元件上演翻紅秀

在大盤劇烈震盪之際，相比之下記憶體族群在盤面展現較為強勢。華邦電（2344）漲5.03%；（2408）漲2.10%；旺宏（2337）漲3.70%；群聯（8299）也漲2.09%。

另一方面，被動元件族群盤中雖一度跳水，但尾盤買盤回籠，多檔個股成功翻紅。國巨（2327）終場上漲23元或2.81%，收842元，並拿下今日成交金額首位；華新科（2492）、禾伸堂（3026）同步收紅，以及日電貿（3090）、千如（3236）、鈞寶（6155）、信昌電（6173）、天二科技（6834）及金山電（8042）皆攻上漲停。

上市3天跌逾一成 ETF00405A跌破9元

近期掛牌的三檔主動式ETF則面臨市場震盪考驗，其中「富邦台灣龍耀主動式ETF」（00405A）盤中最低跌至8.65元，終場收在8.91元，較發行價跌逾1成。不過愈跌愈吸引散戶進場，成交量破42萬張，排在成交量第三位。

「主動統一台股升級50」（00403A）同樣面臨破發價，盤中最低來到9.73元，最後收在9.99元，不過成交量破76萬張，居成交量之冠；甫於9日掛牌的「主動聯博動能50」（00404A）也跌破發行價，盤中最低來到9.3元，收在9.55元。

籌碼面方面，三大法人今日合計賣超353.91億元。外資賣超357.79億元，持續站在賣方；投信則買超127.88億元，自營商賣超124億元。

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