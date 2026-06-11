台股千點震盪成日常！ 經理人喊「拉回是買點」：Q4旺季可期





台股千點震盪成日常！國泰投信經理人梁恩溢指出，雖然5月美CPI創高加劇短期波動，但台灣AI產業鏈具備全球戰略核心地位，回檔反而是布局契機，台股第四季傳統旺季仍舊大有可為！

台股多空交戰波動大

國泰投信指出，台股近日在快速反彈後進入震盪整理，加權指數呈現多空交戰的格局，讓投資人的心情彷彿在洗三溫暖。目前國際地緣政治局勢尚未明朗，加上美國昨（10）日公布的5月份消費者物價指數（CPI）年增4.2%，創下近3年來的新高，使得市場不確定性偏高。現階段的布局策略不宜過度激進，建議投資人採取分批進場的方式持續累積投資部位，逢低時可適當加碼，並善用具備靈活調整優勢的主動式ETF，由專業投資團隊依據產業趨勢與企業基本面進行動態配置。在控管風險之餘，有望提前洞察反攻訊號，持續捕捉台股長線的成長商機。

基本面強勁傳統旺季可期

主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢表示：「觀察近期美股科技板塊劇烈震盪，短期確實容易加劇台股加權指數的波動幅度與不確定性。然而，回歸基本面觀察，5月台灣大型上市公司的營收表現依舊亮眼，AI基礎建設不論是在上游晶片設計、晶圓代工、高階封裝測試，到散熱與電源供應器等，實質需求依然強勁，產業結構性成長動能並未改變。在基本面穩健的前提下，台股第四季傳統旺季的行情依舊值得期待。」

回檔即是長線契機

梁恩溢補充，根據財政部最新公布的5月出口數據，強勁的外貿動能不僅奠定了台灣從傳統半導體供應鏈，躍升全球AI基礎建設供應核心的戰略地位，成為未來全球算力發展的關鍵。且台股長期深度參與美國創新科技發展，在美國政府最新發布的國家安全戰略中，台灣便與日本、韓國等科技重鎮，一同被定義為主要供應鏈盟友。正因台灣擁有全球最完整的AI產業鏈，掌握不可或缺的硬體與半導體核心技術，促使台美兩地股市連動性極高。梁恩溢認為：「若此時因籌碼整理而出現回檔，反而提供了台股長線極佳的逢低布局契機，投資人毋須過度擔憂。」

廣告 廣告

（封面示意圖／AI生成）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見

台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣

台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光