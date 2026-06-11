台股午後急拉上演V型反彈守住4萬3千點 盤中高低震盪1456點 台積電收平盤

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台股今天盤中一度下殺1200點，後V型反彈跌點收斂下跌76點，守住4萬3千點。資料照，陳品佑攝



台股今（11）日急墜又急拉，早盤一度急殺下跌逾1200點，午後又開始急拉、跌點收斂，最終收盤下跌76.08點，以43149.46點作收，跌幅0.18%；台積電發揮穩盤作用，聯電漲半根。

美伊緊張情勢再起，加上美國5月消費者物價指數（CPI）年增率攀上3年新高的4.2%，開盤下跌53.33點後，先下殺400點後又一度翻紅漲逾200點至43463.03點，但近10時後開始下殺，最低下探到42006.39點，高低震盪1,456.64點。上市成交金額約1兆2580億元。

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台積電今天除息交易，所幸發揮穩盤作用，開盤下跌10元，盤中最高來到2260元，成功第22次除息當天就填息；盤中最低為2210元，一度貼息，但午後又回到平盤以上震盤，最終以平盤作收在2250元。

聯電除了盤中一度翻黑，早盤就開始震盪走高，收盤上漲6.5元，以125元作收，漲幅5.49%。

其他權值股中，聯發科今天開盤下跌70元，之後都在平盤之下波動，終場下跌也是70元，以4085元作收，跌幅1.68%。

台達電開盤下跌30元，最終收跌40元，以2160元作收，跌幅1.82%。

鴻海開盤下跌3元，今天也都在平盤之下波動，最終收在258.5元，下跌4.5元，跌幅1.71%。

大立光因跨足CPO（共同封裝光學）利多消息激勵前天、昨天股價已連續2天上漲，今天開盤先下跌130元，之後再震盪收高，終場上漲35元，收在4165元，小漲0.85%。

權值股中，包括有日月光、台光電、聯電、富邦金、國巨、南亞科、華邦電等收紅。

受央行總裁楊金龍昨天釋出，選擇性信用管制措施「就到這裡」的消息帶動，營建類股今天早盤一度表現續強，但也隨大盤下探而走低；今天早盤後三地開發攻上漲停價24.05元，中間雖有短暫打開，但最終仍收漲停價；寶徠、全坤建、新建、京城、宏璟、等股價則由紅翻黑，聯上發收平盤。

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