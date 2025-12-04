台股午盤大跳水下跌34點 台積電跌10元

▲台股今（4）日午盤「大跳水」跌至盤面以下，下跌34.23點。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）

[NOWnews今日新聞] 台股今（4）日表現與美股不同調，開盤跌19.62點後，隨即震盪翻紅一度來到最高點27880.23點，但好景不常，午盤走低，「大跳水」跌至盤面以下，下跌34.23點，報27758.81點；台積電下跌10元，報1440元。

上櫃指數也翻黑，最低來到260.14點。不過，權值股截至午盤表現仍然強勁，多數個股上漲，台積電截至午盤下跌10元，報1440元；鴻海上漲1元，報228.5元；台達電上漲2元，報999元；廣達上漲1元，報293.5元；聯發科轉為平盤，報1400元；富邦金午盤也走高，上漲1.5元，報94.6元。

大盤雖表現不佳，仍在大幅度震盪，且持續跌至盤面以下。但仍有族群強勢表態，機器人族群強勢上漲。今日盤中機器人概念股表現強勁，多檔指標股如昆盈、達明、所羅門、穎漢、羅昇直奔漲停板，盟立、凌華等也呈現大漲。

這波攻勢不僅全面，且漲勢集中。主要動能來自全球對AI實用化的追逐，投資人開始將目光從純軟體AI，轉向能將AI落地應用於實體製造、智慧工廠的工業自動化領域，預期機器人將是AI技術實現商業價值的重要載體。

市場分析，12月以過往來看依然是台股「勝率最高的月份之一」，月線收紅機率高，平均漲幅也不錯。全球資金面近期改善（如國際降息預期、流動性提高），對科技與成長股特別友善，尤其是台灣在全球AI、電子供應鏈中的關鍵地位，讓相關產業受到資金青睞。

不過，市場認為，部分「高價股」或「過去曾大幅上漲」的個股，目前有承壓、震盪的跡象，短線追高需要留意支撐。

且雖AI和自動化是長線趨勢，但題材股若沒有實質訂單、營收或獲利支撐，可能被短線資金快速抽離，建議挑選真正有訂單、訂單能見度、技術實力、供應鏈實力的公司，而非僅觀察題材炒作。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

