台股午盤漲逾190點 記憶體、機器人火熱

▲台股今（10）日開紅，截至11時17分，指數上漲195.32點，報27846.73點。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（10）日開紅，加權指數報27805.47點，指數上漲154.06點，重新站回月線之上，盤中指數震盪，持續走高，截至11時17分，指數上漲195.32點，報27846.73點。權王台積電漲10元，報1470元，其中，記憶體再度成為盤面焦點、機器人也再回歸成為火熱族群。

權值股台積電上漲10元，來到1470元；鴻海上漲3元，報247.5元；台達電上漲23元，報988元；廣達上漲3元，報290元；富邦金上漲0.1元，報90.6元，聯發科則續跌5元，報1255元。

盤面上，記憶體再度成為焦點，南亞科、群聯、點序、鈺創、宇瞻、創見股價連袂直飆，攻上漲停板，華邦電截至11點30分左右也衝上漲停，股價報63.9元，力積電則大漲近4%，氣勢如虹。

機器人族群彬台、銘異分別以58.3元、26.25元衝上漲停；貿聯-KY上漲逾8%、佳能上漲逾6%。

市場認為，記憶體、AI相關族群，雖成長題材明確，但追高風險仍存，大盤處於震盪整理階段，操作宜謹慎，建議投資人操作可考慮「逢回分批布局」而非全力追漲。

