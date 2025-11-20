台股午盤漲逾800點！被動元件、玻璃股反撲

▲台股今（20）日開高，加權指數報27212.91點，上漲632.79點，早盤最高來到27493.63點。盤中小幅震盪，截至近中午12時，指數再狂飆漲839.88點，報27420點。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（20）日開高，加權指數報27212.91點，上漲632.79點，大盤十分強勢，早盤最高來到27493.63點。盤中小幅震盪，截至近中午12時，指數再狂飆漲839.88點，報27420點；台積電上漲60元，報1455元。其中，被動元件再度成為火熱族群，玻璃股也也異軍突起。

權值股台積電上漲60元，來到1470元；鴻海上漲7元，報236元；台達電上漲65元，報959元；廣達上漲7元，報274元；日月光投控上漲10元，報219.5元；長榮上漲3元，報182.5元，聯發科上漲15元，報1175元。

盤面上，因輝達財報公布的昨天，執行長黃仁勳並不認為AI泡沫化，使得被動元件再度補血反撲。蜜望實一開盤即跳空漲停，鎖死在73.2元；群聯大漲逾4%，龍頭股國巨漲逾3%、華新科、凱美、群聯也齊揚。

玻璃族群也受資金青睞，盤中大漲8.86%優於半導體及大盤，台玻更成為盤面焦點，上漲逾9%，股價衝上34.25元漲停，但隨後又打開。

市場分析，雖然上述族群目前獲資金青睞，但市場整體仍有波動與調整壓力，資金輪動快速，強勢族群可能於短期內被調整出場，例如記憶體族群近期就出現走弱，建議密切觀察成交量、漲幅是否過熱、技術型態等信號。

市場認為，若投資人進行布局，建議可考慮從「內部題材明確、風險較低」的公司入手，而非盲目追高。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

