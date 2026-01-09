台股午盤黑翻紅漲54點 台積電漲5元

▲台股今日早盤迅速翻黑跌至盤面以下，但午盤又再度翻紅走高，最高點來到30500.42點。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 台股今（9）日開紅盤，加權指數微幅上漲9.9點，早盤迅速翻黑跌至盤面以下，但午盤又再度翻紅走高，最高點來到30500.42點，截至11時左右，指數報30414.81點，上漲54.26點；台積電也翻紅報1690元，上漲5元。

上櫃指數午盤翻黑，下跌0.04點，報280.02點。權值股多數翻紅上漲，台積電上5元，報1690元；鴻海上漲2.5元，報231.5元；台達電上漲15元，報1025元；廣達上漲13元，報286元；聯發科午盤則翻黑跌15元，報1430元；富邦金也下跌1.5元，報95.5元。

盤面上，散熱模組族群強勢表態，整體漲幅超過3%，奇鋐漲近3%、健策漲逾4%，雙鴻則漲逾1%，加百裕也漲近3%，市場對具明確AI題材及技術領先優勢的散熱股仍給予高度肯定，形成明顯的強弱分化。

而晶圓代工大廠聯電今日成交爆量大漲，漲幅逾5%，成交量超過19萬張，早盤觸及56.5元高點，隨後小幅震盪，市場資金仍持續湧入。

不過，記憶體族群在多日的火熱行情之後，今日幾乎全走跌，華邦電、南亞科、群聯、創見、旺宏、力積電早盤全數觸及跌停，市場多頭情緒已消退。

市場認為，今日加權指數空間不大，投資人重點應在選股上。

