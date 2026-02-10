台股即將封關 該報什麼股過年？分析師揭28檔「年後高機率上漲」好股

農曆春節即將到來，投資人持續關注著股市後市發展。有分析師針對過去 10 年數據分析，認為有 28 檔個股的上漲機率「近 100%」。（圖為台股示意圖） 圖：張良一／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 農曆新年即將到來，台股預計於明（11 日）封關，各界投資人也持續關注年後股市表現。近期，有分析師整理過去 10 年的統計數據，披露 28 檔「100% 上漲」個股，並針對今年的投資方向給出建議，應採取「主流為主、次族群為輔」的投資策略。

針對即將來臨的農曆春節長假，分析師呂漢威接受《TVBS 新聞網》採訪時表示，電子股第一季表現通常會與前一季持平，「在假期的影響下，電子股的營收表現往往會呈『年增、月減』的季節性型態」。並認為，投資人在評估電子族群時，應將淡旺季效應納入考量，避免被短期月減數據影響信心。

引用 CMoney 過去 10 年統計數據，呂漢威指出，若在元月最後一個交易日買進、二月最後一個交易日賣出的話，台股中有 28 檔個股可能呈「上漲機率接近 100%」趨勢，分別隸屬於食品工業、傳統產業及電子類股。呂漢威表示，造成相關類股具備上漲趨勢的主因，與年節內需、季節性需求的因素有關。但他也強調，各股的過往表現不能代表未來承諾，「投資者仍須視大盤位階進行微調」。

其中，食品工業類股有較高機會上漲的，分別是台榮與聯華，傳產則以弘裕、永冠-KY 、中釉、寶隆、豐興、志聯、世鎧、中美實、磐亞、德記、惠光、新海與世紀鋼等為主。電子類則包含台光電、敦吉、強茂、零壹、日電貿、幸康、光頡、邁達特、萬泰科、全譜、迅德以及今展科。

針對今（2026）年投資盤面，呂漢威指出，半導體與人工智慧（AI）等相關族群將成強勢主導力量，一旦投資人「完全避開」這兩大主流，獲利機會就可能出現「顯著下降」跡象。建議應秉持「主流為主、次族群為輔」的投資策略，關注尚未大漲的 AI 相關被動元件、近期熱議的「太空題材」相關議題，以及麵百、太陽能等具有題材性的落後補漲股。

呂漢威也進一步表示，如果投資人計畫抱股過年，應採取以主流趨勢為主、季節效益為輔的持股結構，建議將 30% 的資金投向傳產、食品等二月上漲機率高的內需股，30% 投向 AI、半導體等主流趨勢股，最後的 40% 以現金形式保留，因應年後可能的波動，並預留加碼空間。

