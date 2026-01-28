台股原型ETF推升至271檔！首檔不配息再投入ETF鎖定長線複利

【記者呂承哲／台北報導】台股ETF市場再添新兵，凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）已於1月22日成立，將台股市場原型ETF總數推升至271檔，同時也是聚焦台股布局的第74檔，更為投資台股市場中首檔採取「不配息、再投入」設計的ETF。凱基投信指出，AI趨勢至少為台股開啟10至20年的長期成長循環，在長多格局確立下，不配息再投入有助於放大時間複利效果，成為參與台股長線行情的重要投資方式。

凱基投信表示，近年台股ETF市場快速擴張，觀察近三年新成立檔數呈現階梯式成長，2023年掛牌16檔、2024年增至33檔，2025年進一步成長至44檔。2026年開年以來，也已有多檔不同類型ETF掛牌，顯示投資人對ETF商品需求持續升溫。隨AI進入應用落地與生產力爆發的關鍵階段，台股有機會躍升為全球金融市場的重要舞台，ETF市場熱度可望同步攀升。

009816募集規模約新台幣90億元，反映投資人對不配息再投入策略的接受度提升。根據其追蹤的特選臺灣TOP 50指數回測資料，過去18年間累積報酬達791%，明顯高於台灣加權指數的608%，長期表現差距逾180個百分點，顯示在選股與指數設計下，具備優於大盤的潛力。

凱基投信研究團隊指出，台股近20年中有15年呈現上漲，平均年化報酬率約14.6%。隨半導體產業持續擴張，台股近年報酬率區間亦有上移趨勢。財政部統計顯示，2025年12月出口金額達624.8億美元，年增43.4%，主要受惠於AI、高效能運算與雲端服務需求，帶動電子零組件與資通產品出貨成長。先進製程晶片大廠近期亦上修2026年資本支出，反映AI基礎建設需求仍在擴張。

在AI產業變革帶動下，2026年台灣企業獲利年增率預估值已上修至30%。凱基投信認為，具備產業競爭力與財務體質穩健的大型龍頭企業，將是長線資金關注焦點。聚焦台股50大龍頭、以淨利指標篩選企業、專注資本利得累積的009816，預計於2月3日掛牌上市，將成為投資人參與台股長多行情的另一項選擇。

