台股又創新高31890點！強勢ETF活跳跳 法人這樣說

川普對格陵蘭議題態度軟化，也表示不會實施原定2月加徵歐洲8國的關稅，美股也隨即反彈大漲，並激勵台股今天盤中創下3萬1890點歷史新高，終場上漲499點，收在31746點，幾乎收復了昨天的跌點，成交量高達7924億元；值得一提的是，股王信驊今天盤中再創台股歷史新天價8930元。

國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點，尤其是本周剛除息的ETF，具備價格優勢，觀察甫於本周二(1/20)除息的 國泰費城半導體（00830），以及台灣科技市值型ETF 00881，除息當日兩檔都爆逾6萬張的大量，延續除息前熱絡買氣。 國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家上週在法說會上強調AI真實性，並釋出今（2026）年資本支出計劃高達560億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於AI泡沫的疑慮，並重新確立AI基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及高頻寬記憶體龍頭美光（Micron）大漲。

此外，近日美國揚言將對記憶體課徵100%關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普TACO紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。

00830追蹤的費城半導體指數，近20年來含息報酬率高達1881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說20年投入100萬的話，資產可望翻近20倍，相當驚人。

再看今年來規模增幅前十名的台股ETF，成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）皆大幅成長5成以上。

漲勢最強的台新臺灣IC設計ETF（00947），追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，除了涵蓋傳統IC設計企業，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。

今年規模大增43%的新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長(產業)、降風險(個股資金輪動)、防波動(地緣政治干擾)，穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。

