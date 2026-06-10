台股又崩1478點！1股票連兩天逆勢漲停 創歷史新高

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1檔股票已經連2天漲停。（圖／東森新聞）





受美國即將公布CPI、PPI通膨數據及聯準會召開利率決策會議（FOMC）等變數影響，台股今（10日）出現劇烈震盪，不過卻有1檔股票已經連2天漲停，股價還創新天價。

台股今（10）日開低走低，重挫1478點跌破4萬4關卡，來到43225點，回吐昨日漲點。不過PCB鑽針與精密製造大廠尖點（8021）今日開盤後就攻上漲停價556元，創歷史天價，僅管盤中一度殺到低點517元，不過隨後又逆勢攻上漲停，一路鎖死到收盤，已連兩天漲停。而尖點日前公布5月合併營收，達到6.20億元，月增18.19%，年增86.29%。

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而被動元件部分，龍頭廠國巨*（2327）開盤價864元，隨後強攻漲停價908元，不過最終股價跳水翻黑收跌，小跌0.85%，以819元作收；華新科跌7.39%來到407.5元，興勤跌1.04%來到286元；立隆電則是由紅翻黑，一路打到跌停。權值股部分，台積電下跌50元，來到2255元，跌幅2.17%；聯發科來到4155元，跌320元，下挫7.15%；鴻海則是來到263元，下跌14.5元，跌幅5.23%，來達電也重挫8.9%。

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