台股又有5檔「抓去關」 這檔當沖比例逾7成

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台股近期個股波動劇烈，臺灣證券交易所與櫃買中心11日同步公布最新處置措施。（示意圖／翻攝自pixabay）





台股近期個股波動劇烈，臺灣證券交易所與櫃買中心11日同步公布最新處置措施，共有5檔個股遭列入處置名單，包括上市公司來億-KY，以及上櫃公司科嶠、美而快、九豪與尚茂，相關限制將自12日起生效，實施至6月26日止。

台股近期投資氣氛升溫，臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心11日同步公布最新處置措施。（示意圖／翻攝自pixabay）

依照現行規範，當個股在短時間內出現異常漲跌，且累積波動幅度達一定標準時，便可能被列為注意股票；若後續仍持續出現異常交易情況，則有機會進一步升級為處置股。主管機關藉由拉長撮合間隔、降低成交頻率等措施，希望抑制短線炒作風氣，並維持市場交易秩序與穩定性。

來億-KY（6890）

鞋類代工廠來億-KY近期股價表現強勢，短短6個交易日累積漲幅超過三成，期間股價高低差更達52.5元，加上特定券商買盤比重偏高，因此遭列為處置股，未來交易將改採每20分鐘撮合一次方式進行。

科嶠（4542）

半導體設備廠科嶠同樣因股價短線飆升受到關注，根據統計，該公司近6個營業日漲幅接近28%，成交熱度明顯升溫，單日週轉率突破11%，同時本益比與股價淨值比均顯著高於同產業水準，因此也被要求採取20分鐘一次撮合交易，以降低市場過熱情況。

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依現行制度，個股若於6個交易日內累積漲跌幅超過25%，便可能被列為注意股票。（示意圖／翻攝自pixabay）

美而快（5321）

相較之下，網紅電商平台美而快則因股價連日重挫遭列入處置。資料顯示，該股近6個交易日跌幅逼近四成，跌勢相當猛烈，因此主管機關同樣祭出20分鐘撮合一次的交易限制。

九豪（6127）

近期搭上AI題材而備受市場矚目的九豪，也被納入處置名單。雖然公司本益比無法計算，但股價淨值比已達產業平均的1.6倍以上，且單日週轉率高達54%，市場換手相當頻繁。此外，特定券商買賣成交金額占比偏高，當沖交易比例更超過七成，顯示短線投機氣氛濃厚，因此遭要求改採每5分鐘撮合一次交易。

PCB材料廠尚茂則因股價持續下跌而被延長處置期限。（示意圖／翻攝自pixabay）

尚茂（8291）

至於PCB材料廠尚茂則因股價持續下跌而被延長處置期限該股近6個營業日累積跌幅接近六成，原本的處置措施預計實施至6月23日，但考量股價波動仍大，監理單位決定將處置時間延長至6月26日，並維持每25分鐘撮合一次的交易方式。

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