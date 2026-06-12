台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
近期台股波動加劇，市場資金壓力浮現，根據臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，共有3檔個股被通報違約交割，分別為新日興（3376）、欣興（3037）及旺矽（6223），合計違約交割金額達7,034.4萬元。今年截至目前為止，上市櫃市場累計已有13起達揭露標準的大額違約交割案件。
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；旺矽（6223）則由永豐萬盛申報，違約金額為1,207萬元。
市場人士指出，先前大盤劇烈震盪後，部分投資人在T+2交割期限到來時，因資金調度不及而出現違約情況。從今年案例觀察，多數違約標的皆屬當沖交易活躍個股，也反映市場行情劇烈變動時，槓桿操作所伴隨的風險。
統計顯示，今年上市公司違約交割案件除新日興（3376）與欣興（3037）外，還包括旺宏（2337）違約5,902萬元，以及佳必琪（6197）違約1億4,950萬元，其中佳必琪（6197）為今年單筆違約金額最高案件。
上櫃市場方面，今年以來也陸續出現多起違約交割事件，包括環宇-KY（4991）違約1,072萬元。4月則較為集中，聯亞（3081）違約6,889萬元，金居（8358）分別出現1億1,083萬元及2,344萬元案件，穩懋（3105）則連續出現9,669萬元與8,669萬元違約交割案，信驊（5274）也有3,284萬元案件。進入6月後，群聯（8299）再傳出2,284萬元違約交割情形。
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