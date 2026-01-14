台股又飆漲，哪種投資人賺得最多？專家揭2大投資策略差別：就像老闆與員工

台股近期漲勢猛烈，指數今（14）日大漲收在30941點，距離31000點大關僅一步之遙。而投資人在策略選擇上，有人會採取積極操作的「主動投資」，也有人偏好相對穩健的「被動投資」，不過這兩種投資策略究竟誰好誰壞？財經作家狄驤對此直言，兩者的存在是互補關係，少了彼此都不會有好成績。

狄驤在臉書發文表示，用白話來舉例，可以把主動投資看成「自行創業的老闆」，被動投資則是更像「上班領薪水」，兩者沒有絕對的好壞，甚至是互補關係。畢竟，沒有老闆勇敢創業，就不會有職缺，而老闆公司沒人上班，一樣無法正常運作。

狄驤指出，回過頭看股市，如果沒有主動投資的機構或個人提供大量流動性，指數型商品的表現不可能像如今一樣漂亮；相對的，如果沒有被動投資人給予股市穩定的現金流，主動投資也會失去很多好機會。

狄驤提到，他認識不少老闆，創業後過一陣子還是回到其他公司上班，主因不是單純的創業失敗，而是當老闆要處理人事、開發產品、掌握目標客群等，細節非常多，也要投入大量時間；這跟主動投資要「嚴守紀律、掌握市場資訊、瞭解市場行為」等有異曲同工之妙，如果沒辦法投入這麼多時間，或是家庭因素不允許，人們自然會找其他出路。

狄驤說，相對的，許多上班族也想著要創業當老闆，目的就是想脫離窮忙生活，這跟不少投資人踏入主動投資也很相似。

狄驤直言，他幾乎沒看過社群上爭論當老闆還是當上班族比較好這類事，因為這就是個人基於自身因素做出的選擇，主動投資與被動投資也一樣，沒有誰贏誰輸。

