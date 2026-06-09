台股反彈大漲1201點 收復4萬4千點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





台股上沖下洗，繼週一（8日）寫下史上第三大收盤跌點後，隔日立刻回神，不僅收復4萬4千點大關，盤中最高一度衝上4萬4821點，終場收在4萬4704點，大漲1201點。權值股幾乎全數走高，台積電收在2305元。聯發科、大立光股價，更雙雙拉漲停板。

市場重新聚焦AI題材之際，蘋果也在WWDC大會端出最新AI功能。

蘋果智慧系統體驗工程資深總監Justin Titi表示，「Maria最近提到的那道甜點是什麼？Siri正在搜尋我的手機，直接把他的訊息加進對話了。」

廣告 廣告

蘋果發布新一代Apple Intelligence平台與Siri AI，宣告AI戰略重回軌道，市場分析認為，從傳統的代工組裝供應鏈、再到半導體業、都受同步帶動。

iKala共同創辦人暨董事長程世嘉指出，「如果蘋果它作為一個顧客通路，它可以再擴展它AI的運算單位，我們就講運算單位的使用量，這個反正就是回到算力的問題，無論它是在Gemini有用了多少，或者是Apple Intelligence，自己用了多少，這些算力還是全部是台灣做的。」

亞股也同步反彈，日經指數重回6萬5大關，收在6萬5416點，韓國綜合股價指數，上漲612點，衝上8096點。

專家提醒，本週即將公布美國消費者物價指數CPI、生產者物價指數PPI，兩大重要經濟數據，由於油價維持在相對高點、市場預期CPI可能飆破4%。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，「假設在能源之外的一些其他物價，面向有更廣闊性的擴散，通膨擴散的話，那也很有可能會影響到市場的情緒，因為市場會認為聯準會今年降息無望，甚至有可能要升息。」

另一個重頭戲，就是6月17日登場的FOMC會議，將由新任主席華許首度主持，外界關注是否釋出新的貨幣政策訊號，以及未來降息步調是否出現變化，將牽動全球金融市場。







更多公視新聞網報導



台股收14442.94點 重回5日均線、半年線



美股大漲激勵 台股一度站上1萬7870點



台股大漲逾200點 最高來到1萬7088點



