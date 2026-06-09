台股反彈爆違約交割！佳必琪、群聯兩檔合計逾1.7億元
臺灣證券交易所與櫃買中心今（9日）傍晚正式公布最新的證券商申報違約交割案件，雖然台股今日在市場信心回升下，大盤強勢上演絕地大反彈超過1200點，但在兩大交易所盤後揭曉的違約名單中，仍驚見投資人因調度不及而「翻車」的巨額申報。其中上市個股佳必琪（6197）與上櫃個股群聯（8299）雙雙遭到證券商提報違約交割，兩檔指標股的違約交割總金額累計高達約1.72億元。
佳必琪單檔近1.5億元
根據臺灣證券交易所公布的個別股票之違約明細顯示，佳必琪今日遭到新光證券正式通報違約交割，申報的總金額高達1億4950萬元，是今日台股市場上違約情節最嚴重的個股。
群聯遭兩券商申報
在櫃買中心同步揭露的上櫃股票違約專區中，群聯本次是同時遭到國泰證券敦南分公司、以及台新證券潮州分公司等兩家國內知名券商提報違約交割，合計遭到申報的違約金額為2284萬200元。
統計今年以來台股市場的違約交割歷史案件，目前仍以先前爆出的穩懋（3105）案最為巨大，當時累計遭申報金額達1.8億元，高居今年上市櫃市場的首位。其次則為金居（8358）的違約案件，累計金額約為1.34億元，今日佳必琪遭申報的1.49億元，金額規模已直接追上今年市場的前兩大違約紀錄。
扣款要留意
違約交割最常見的核心原因就是「投資人交割帳戶餘額不足」，由於台灣證券市場現行採取T+2日的交割扣款制度，投資人在委託買賣成交後，必須在成交日算起的次二個營業日上午10點前，在指定的銀行帳戶內補足款項。
一旦扣不到款便會觸發違約，除了面臨民刑事法律責任、違約金外，個人的聯徵信用紀錄也恐蒙上重大污點，投資人進場交易時務必審慎評估自身資金實力。
投資有風險 請小心謹慎
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