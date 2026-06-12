台股反彈爆3檔違約交割 金額累計7034.4萬元
臺灣證券交易所與櫃買中心今（12）日公布最新資料，新日興（3376）、欣興（3037）、旺矽（6223）共3檔遭到證券商提報違約交割，總金額累計高達7034.4萬元。
韭菜翻車 台股3檔違約交割
根據證交所最新公告，新日興（3376）遭新光、中信三重通報違約交割，金額達3051.3萬元；欣興（3037）則是遭永豐新竹、新光新竹、國泰台中、國泰桃園等券商通報違約交割，金額達2776.1萬元。
櫃買中心也公告，旺矽（6223）遭券商永豐萬盛通報違約交割，金額達1207萬元，上市上櫃3檔違約交割總金額累計達7034.4萬元。
台股今日早盤跳空開高，盤中一度飆漲1649點，創史上第2大盤中漲點，後續漲勢收斂，終場上漲1019點來到44169點，站穩4萬4關卡，成交量則來到1.11兆。權值股部分，台積電今日上漲60元，來到2310元，漲幅2.67%，聯發科來到4180元，上漲95元，漲幅2.33%，日月光來到590元，大漲8.46%，聯電也有逾6%的漲幅。觀察今日盤面，記憶體族群延續漲勢，華邦電、南亞科亮燈漲停，群聯來到2310元，漲幅逾5%，旺宏、力積電也有逾4%的漲幅；被動元件也強勢上揚，禾伸堂、日電貿、千如、信昌電、鈺邦、金山電等多檔強攻漲停，凱美、國巨*也有6.14%及2.27%的漲幅。
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