台股反彈狂飆669點「重返3萬2」 台積電漲45元至1810元

週一美股四大指數全面收紅，台股今（3）天也不同於昨日疲弱表現，開盤上漲113.63點，以31737.66點開出，漲幅0.36%，且隨後漲勢不斷擴大，早盤一度狂飆669.80點來到32293.83點，再度重返32000大關。

權值股方面，護國神山台積電（2330）上漲45元至1810元，暫報1800元；鴻海（2317）上漲4元至218.5元，暫報219.5元；聯發科（2454）上漲35元至1740元，暫報1735元；台達電（2308）上漲30元至1205，暫報1200元。

