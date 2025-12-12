台股反彈百點！人氣強勢ETF出列 經理人看好多頭不變

台股昨天上演開高走低戲碼，但美股昨晚並未恐慌下殺，道瓊指數還上漲646點，至於空頭鎖定的甲骨文，則是開低走高，終場下跌10.8％。回頭來看台股，今天也順勢反彈，早盤一度上漲超過2百點，但空頭刻意摜壓指數，漲點收斂，不過，逢低買盤持續進場抵抗空頭，截至發稿為止，上漲約百點。

展望後市，統一投信表示，在降息循環啟動及全球AI軍備賽持續升溫的雙重利多加持下，美台市場各展所長，同時各具優勢。

統一FANG+ ETF (00757)經理人林良一指出，人工智慧運算基礎建設需求仍在升溫，雲端服務商及大型企業的AI投資未見明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張節奏，微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭持續加大資本支出於雲端架構及AI模型部署，且多數公司已具備成熟商業模式、穩定獲利與充裕現金流。在降息環境下評價更具吸引力，中長期成長空間看好。

統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤指出，台股近期指數創高、融資餘額逼近前高，短線易受消息面放大波動，引發獲利了結賣壓。但中長線來看，AI伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非AI產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。

展望2026年，投資焦點鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC電源模組/線材、水冷散熱、800G交換器及CCL/PCB新規格；二、進入漲價循環的記憶體與PCB上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。

根據證交所最新公布的11月定期定額ETF前20名排行榜，統一投信旗下的海外ETF統一FANG+ ETF(00757)及今年主動式ETF人氣王：統一台股增長主動式ETF (00981A) ，排名持續攀升。

00757從今年初的第11名，晉升至第8名，定期定額戶數增幅逾66%，居台灣人定期定額最愛海外ETF冠軍；00981A今年5月底剛掛牌上市，僅花3個月就擠進定期定額排行榜前20強，現已躍居第14名，定期定額戶數自入榜後暴增近50%，成為台股主動式ETF第一檔入榜標的。

群益台灣精選高息(00919)也持續受到投資人青睞，11月定期定額交易戶數名列第五大。

另外，00919也是規模千億以上的台股高息ETF當中，12月以來仍維持正報酬的標的。另外3檔正報酬的人氣高息ETF，包括元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878) 、元大高股息(0056)。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，歷史經驗顯示台股12月通常有較佳表現，尤其在降息循環期間漲勢更為突出，過往統計亦顯示年底法人與集團作帳效應明顯，電子、鋼鐵、汽車及金融等類股，在此期間的上漲機率與平均報酬具有相對優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，整體而言，在國際利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

