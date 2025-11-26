台股反彈近4百點！ETF滿堂紅 經理人這樣建議

美股連三紅，也激勵台股今天持續反攻，盤中一度上漲437點，截至發稿為止，仍上漲近4百點，重新收復2萬7200點，連續三天上漲，台股ETF也是一片紅通通。

展望後市，11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，周增3.08萬人，總人數來到41萬4612人，已連續第6周創下歷史新高。

單檔表現來看，挾帶近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)，受益人周增1.5萬，奪下最佳人氣王。

除了既有的5檔，年底前預計還有4檔主動式台股ETF即將募集，其中，主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，大盤經過大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪。

陳朝政建議，反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。在輝達的強勢財報與Blackwell Ultra的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際capex執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，美國總統川普重返白宮後，移民政策趨嚴並祭出高額關稅，使企業為降低成本而限縮人力，製造業勞力供給面臨挑戰，加速自動化進程。聯準會在抑制通膨與維護勞動力之間權衡，如今擔心就業市場惡化的態勢顯著大於通膨壓力，政策重心逐漸轉向保護勞動力，隨近期聯準會官員暗示貨幣政策將放寬，重燃市場樂觀情緒，資金回流風險性資產，其中，科技類股再度領漲，成為大盤反彈的主要推手。

為何降息對科技股如此重要？蘇鼎宇表示，現今國家及企業間的AI軍備競賽打得如火如荼，大型雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、Google及Meta不斷調升資本支出，法人統計11家CSP業者今年的資本支出已達4689億美元，明年更上看6000億美元。

這些企業勢必仰賴大量借款，聯準會降息意味資金成本降低，對AI基礎建設是一大利多。然科技股評價位居相對高檔，加上近期聯準會受到美國政府先前關門，導致數據延遲公布影響，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，導致波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，AI產業長期趨勢仍具吸引力。

蘇鼎宇表示，在台股震盪之際，建議投資人選擇與大盤連動性高的市值型ETF，如國泰台灣領袖50（00922）與加權指數相關係數達0.99，可跟隨市場成長同步布局。

00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、中信金等，半導體業占比達51.36%、金融保險占比13.44%，另涵蓋電腦及周邊設備、電子零組件等產業，反映台股核心企業動能，適合在現階段透過定期定額、逢低加碼策略，長期參與台股市值成長。

