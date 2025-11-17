台股反彈！早盤回升超過270點 台積電觸及1450元

台股今（17）日開盤報27600.74點，隨後強勢上漲超過270點，權值股台積電反彈上漲20元，觸及1450元，聯發科同步上漲5元至1235元，鴻海平盤開出後漲5元，同樣來到1235元。

台股17日開盤上漲超過270點。（示意圖／報系資料照）

上周五台股重挫506.06點，收在27397.5點，成交值5881.33億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超838.4億元，其中外資及陸資賣超603.99億元，自營商賣超188.39億元，投信賣超46.02億元。

廣告 廣告

美股四大指數僅那斯達克指數小漲收紅，其餘三大指數未見大幅波動。台積電ADR小漲2.62美元（或0.93%）至284.82美元，輝達上漲3.31美元（或1.77%）至190.17美元。美股四巨頭皆收黑，蘋果、Google及Meta下跌不到1%，亞馬遜下殺1.22%至234.69美元。

台積電股價觸及1450元。（圖／報系資料照）

根據《工商時報》報導，統一投顧總經理廖婉婷、台新投顧副總黃文清等專家分析，聯準會10月底會議中釋出偏鷹派說法，市場對12月降息的期待開始減弱，加上許多有關AI泡沫的雜音陸續傳出，造成股市於11月開始回檔修正。

專家表示，後市最大關鍵在於本周的輝達財報，若釋出正面利多，有望化解市場對AI泡沫的疑慮。基於目前GB200銷售佳，GB300系列開始出貨，對於財報看法偏向正面，預期台股這一波修正有望守住27000點。

匯市也是投資人關注焦點，台灣央行與美國財政部上周五發出聯合聲明，強調雙方有共識不應操縱匯率，僅在匯率過度波動或失序變動時干預，並採雙向干預。此消息使海外NDF報價率先反映，一度狂升4角，換算新台幣匯率來到30.7至30.8元間，升破31元大關。

延伸閱讀

行政院版財劃法最快11/20火速提出！全盤修正水平垂直事權

卓榮泰批評財劃法修正案 侯友宜籲行政院提出明確版本

普發1萬民調多肯定「藍白合」功勞 林濁水：果然賠了夫人又折兵