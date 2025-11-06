台股反彈182點！00878成交熱絡等除息 法人這樣看後市

延續昨天盤中低點至收盤反彈344點的氣勢，台股今天再度反攻，巧合的是，盤中最高也是反彈344點，但最後一盤下殺102點，漲點收斂，收盤上漲182點。

股王信驊今天衝上漲停5810元，改寫歷史新高；至於玉山金昨天宣佈併購三商美邦人壽，股價今天下跌1.16％，三商壽上漲1.1％，三商盤中漲停，收盤上漲5.3％。

明晟(MSCI)今早公布第4季調整，預計11月25日開盤生效。臺股於全球標準型指數(MSCI ACWI) 權重上升0.02個百分點、新興市場指數(MSCI EM) 及亞洲(日本除外)指數權重維持不變，調整後權重分別為2.25%、20.46%及23.15%。

證交所重申，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。

個股方面，MSCI全球標準指數成分股，台股新增6檔，包括信驊、貿聯-KY、致茂、金像電、京元電、東元；7檔遭排除，包括宏碁、友達、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大。

至於外界原本看好的南亞科，此次並未上榜。

展望盤勢，國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好00878的30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深具落後補漲契機。且美股科技巨頭如Meta與微軟近期釋出2026年資本支出增速將高於2025年的展望，顯示AI競賽加速進行。

江宇騰認為，台股相關供應鏈除了護國神山台積電，其他如廣達、緯創、光寶科、華碩等企業，受惠AI伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。

截至10月底，00878本益比約落在14.7倍，相較大盤本益比約19.3倍，仍有三成差距。國泰投信指出，00878目前評價仍處於相對低檔，隨著企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收與成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上即將於11月18日除息，預計17日最後申購日前，買氣還會延續。

00878自上周五公告第四季預估配息後，再度成為市場焦點，4日成交量突破6.8萬張，昨日再創近9.7萬張大量，今天也超過4.2萬張。

00878前三季累計已發出272億股息，本次預計還有近180萬人能領到這波股利。

台股行情氣勢如虹，投信也積極搶進市場，連帶可望為台股增添資金活水。像是群益投信12月要募集的群益台灣科技創新主動式ETF (00992A)，是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，已獲金管會核准募集，主要投資上市櫃股票、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等，採季配息，每年1、4、7及10月除息，掛牌價10元。

00992A經理人陳朝政指出，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

陳朝政說，現階段處於大盤高檔之際，短線上應控管風險，觀察融資餘額、技術面乖離率擴大等變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

