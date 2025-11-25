台股反彈407點收26912點 台積電漲40元
台股今天（25日）開高震盪，早盤由權值股台積電帶領攻堅，指數最高衝上27118.02點，大漲逾600點；但融資增加且新台幣走勢偏弱，大盤漲勢收斂，終場收在26912.17點，上漲407.93點，收復季線26547點，成交值降至新台幣4756.82億元。
權值股台積電盤中漲至1425元，終場以1415元作收，上漲40元，漲幅2.91%；鴻海開高走低，終場跌0.45%，收219元；聯發科漲3.04%，收在1185元。
記憶體族群坐擁漲價題材，華邦電、南亞科今天成交量名列前茅，分別超過21萬張、19萬張，終場收在57.5元、143.5元，漲幅達5.31%及0.35%。
