台股反彈407點收26912點 台積電漲40元

對於日本首相高市早苗的「台灣有事」說，中共持續提高回應層級，引發日中關係緊張。不過，台灣認知戰專家劉文斌指出，中共現在硬是將姿態拉高，但只要日本「什麼都不做」，中共「就很難看」。他預估中共接下來會散播假訊息，致力分化日本的在野黨，他呼籲台灣的外交部門將我國的應對經驗提供給日本政府，進而實質增進台日關係。 中共官員陸續抨擊日本 主要想達成兩大目的 日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能引發東京方面的軍事回應。中國官方這段時間持續有官員強勢發言，呼籲高市早苗收回「台灣有事說」的言論，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」上發文威脅「只好毫不猶豫斬掉骯髒的脖子」，遭日本人強烈抨擊；接著，中國外交部長王毅向中國媒體表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。 高市早苗則在日前提及她與中國國家主席習近平確認要推動戰略互惠關係，以及構築穩定的雙邊關係，這個大方面沒有改變，但日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。 對於中國官方近日的言論和對日實施的禁令，中原大學資工研究所兼任副教授劉文斌表示，近

中央廣播電台 ・ 19 小時前