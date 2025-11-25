台股反彈407點！法人高喊AI題材 牛市回檔屬健康修正
台股今天跳空開高，盤中一度大漲613點，攻上2萬7118點，後來漲勢收斂，終場上漲407點，收在2萬6912點，2萬7千點得而復失。
展望後市，國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，為卡位2026市場主流，近期有多檔聚焦AI或台灣科技的ETF即將募集或掛牌，顯示AI成長趨勢不變下，科技股仍是市場焦點。
蘇鼎宇表示，「護國神山」台積電今年以來（截至10月底）含息報酬約41.3%，00881不僅持有台積電，在持有的30檔成分股中，更有高達15檔的成分股今年表現超越台積電，帶動整體基金表現，在AI大趨勢加持下，台股盤勢還可望再創新局，台股近日震盪若進入超跌區間，不失為投資人進場的時機點。
國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰進一步說明，展望明年，市場預估多頭格局仍將持續，但隨股市位階來到相對高檔，震盪幅度可能加劇，此時高股息ETF因Beta值較低，代表波動性低於大盤，成為投資人布局的優先選擇。此外，台灣企業營運表現持續亮眼，預期今年整體EPS維持成長態勢，企業整體配息金額也有望隨之增加。
國泰投信建議投資配置，可考慮將具備ESG投資的高股息ETF：00878，與專注科技成長的國泰台灣科技龍頭（00881）同時納入，兼顧高股息的防禦性與AI產業的成長動能，在電子、金融與電信等產業輪動下，發揮資產配置效果，不僅追求息收，更能掌握未來科技紅利。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。
主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期，建議目前可採取AI成長股與價值股雙軌並重的布局。
統一FANG+ETF(00757)經理人林良一指出，人工智慧運算相關的基礎建設需求持續攀升，雲端服務供應商與大型企業的AI投資尚未出現明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張態勢，短線波動仍難避免，但中長期科技產業發展依舊具備成長空間。
林良一表示，美國通膨已較去年高點回落，勞動市場也呈現溫和降溫。聯準會已於9月及11月兩度降息，利率逐步自高點回落。儘管聯準會表態12月是否降息仍需更多經濟數據支持，但降息循環的環境對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐作用，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局。雖然市場波動仍可能隨數據與政策預期而調整，但整體貨幣政策環境已較過去一年更趨友善，為科技產業的持續創新提供有利條件。
林良一指出，Microsoft、Google、Amazon等科技巨頭持續將資本支出集中於雲端架構、加速運算與AI模型部署，整體投入規模持續增加。由於這些企業已具備成熟商業模式、穩定獲利與充足的營運現金流，其投資來源主要來自內部資金，而非依賴舉債或股權融資，與早期網路泡沫時期大不相同。
林良一進一步指出，整體而言，AI與雲端相關支出仍是科技產業的核心動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局。後市將持續觀察資本支出帶來的回報效率、終端需求的持續性，以及政策與利率環境對評價的影響。
瑞士百達資產管理首席策略師 Luca Paolini 認為，近期回檔屬於牛市週期中常見的健康修正，整體市場基本面並未惡化，長線投資情緒毋須過度悲觀。
Luca Paolini指出，在牛市中，市場出現階段性回調是正常現象，這可能是由於投資者獲利了結或市場情緒波動所致。尤其是加密貨幣市場的劇烈波動對其他市場產生了一定的溢出效應。以比特幣為例，市值曾一度達到全球股市市值的5%，但近期的30%以上跌幅相當於美國今年的GDP成長規模，顯示巨大的財富蒸發效應。
然而，回歸基本面，當前美國經濟動能依然穩健，企業獲利預估也處於相對健康的成長軌道。近期的震盪主要反映市場對高估值類股的消化，而非系統性風險升高。整體而言，估值面降溫有助中長期行情更為穩固。
儘管市場出現修正，但因為全球經濟仍具韌性，股票市場仍具吸引力，且聯準會明年可能無法進一步降息，因此建議繼續投資於股市。Paolini 認為，投資人宜採股債均衡配置。
股市方面，預期未來美國經濟成長放緩、市場對聯準會的降息預期與地緣政治因素影響，將使美元走軟，有利新興市場。建議可配置在基本面穩健、估值合理及市場動能良好的新興市場；債市部分偏好新興市場債券、抗通膨債券及英國公債，特別是日本長期國債收益率已超過3%，對於低收益率國家的投資者來說可能是良好的投資機會。
人工智慧（AI）作為一項具有變革性的技術，仍被長期看好，未來影響力可能從美國和科技領域擴展至工業、材料及亞洲科技領域。然而，目前多數相關企業估值已反映高度樂觀情緒，需關注AI相關企業的利潤率是否會出現顯著下滑，例如輝達和Google目前的利潤率仍然非常高，但短線若成長未如預期，股價可能面臨修正。AI主題仍具長線吸引力，AI的牛市仍有持續的動能，但需警惕潛在風險。
Paolini建議投資者應密切關注美國的總經數據，例如零售銷售和商業信心指數，這些數據雖然部分已過時，但仍具參考價值。此外，俄烏局勢的進展可能對歐洲股市帶來顯著影響，若有突破性進展，將為市場注入動能。英國即將公佈未來幾年的預算案，這對英國國債、英鎊及整體經濟可能產生重要影響，值得密切留意。
