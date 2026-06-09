台股反攻難擋熱錢出走 新台幣續貶成交量史上第2大
（中央社記者潘姿羽台北9日電）經歷「黑色星期一」後，台股今天吹響反攻號角，大漲1201.66點，不過熱錢持續流出，新台幣爆量貶值，收盤收在31.618元，雖然僅小貶3.8分，但台北及元太外匯市場總成交金額爆出47.46億美元的天量，創史上第2大成交量紀錄。
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台股今天受美國科技股反彈帶動，由權值股、光學及被動元件族群展開強勁反攻，終場大漲1201.66點，收在44704.44點。
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儘管台股迅速擺脫陰霾，外資今天持續調節，昨天大砍台股938.51億元後，今天再砍917.33億元，呈現連4賣，累計提款金額突破3400億元。
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熱錢大舉撤出，新台幣匯率貶勢難止，今天以31.56元開盤後，匯價迅速翻貶，盤中最低為31.664元，終場收在31.618元，續寫逾半個月新低。
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外匯交易員直言，今天不只外資瘋狂匯出，出口商也積極進場拋匯，雙向力道同步湧現，使得匯市成交量明顯放大；而央行看到熱錢大舉出走，也加強防守，避免匯市過度波動。
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儘管新台幣匯率貶幅不大，但市場氛圍確實有些轉變。外匯交易員分析，今年以來，台股受惠於AI熱潮，以驚人氣勢頻頻創高，期間不時因市場對股市過熱、泡沫的疑慮略有回檔，不過近期中東局勢再度陷入紛亂，加上美國通膨數據高於預期、就業數據展現韌性，投資人普遍預期聯準會（Fed）將延後降息，甚至不能排除升息的可能性。
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外匯交易員進一步指出，外在局勢充滿不確定性，尤其美國聯準會利率決策會議下週登場，市場高度關注聯準會是否釋放貨幣政策轉向的訊號，在此之前，外資心態轉趨保守，即便台股已經反彈，還是傾向趁勢調節、落袋為安。
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今天新台幣匯市爆出47.46億美元的天量，創史上第2大成交量紀錄，僅次於2008年3月24日的55.61億美元；當時背景為馬英九當選總統，股匯上演慶祝行情。
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央行官員先前曾指出，台股指數頻頻創高，以前一張台積電股票可能約新台幣80萬元，現在則是數百萬元起跳，一張股票所需資金明顯變多，意味涉及交易規模顯著放大，導致外資進出對匯市的影響更顯著，「金額這麼高，挑戰會比較大」。
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觀察後續新台幣走勢，外匯交易員認為，台股強勢反彈，意味投資人情緒不再悲觀，但在聯準會開會之前，估外資持審慎態度，不排除偏向匯出，增添貶值壓力，不過台灣高科技產業受惠於AI紅利，出口商拋匯力道也不容小覷，兩者拉鋸之下，估新台幣短線將呈區間偏弱格局。（編輯：楊凱翔）1150609
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