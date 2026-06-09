台股反攻1201點 史上第8大漲點

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台股九日在美股科技股反彈帶動下，展開強勁反攻。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

在美國科技股反彈帶動下，由權值股、光學及被動元件族群展開強勁反攻，台股九日擺脫黑色星期一陰霾，終場加權指數大幅回漲一千二百零一點六六點、漲幅百分之二點七六，為史上第八大漲點，收在四萬四千七百零四點四四點，成交值一兆一千五百一十九點三億元。

自營商賣超六十六點九一億元、投信買超二百零五點六七億元、外資及陸資賣超九百一十七點三三億元，三大法人合計賣超七百七十八點五七億元。

電子類股指數上漲百分之二點五九、金融類股指數上漲百分之六點三；櫃買指數上漲百分之二點九四，仍呈現月線下的整理格局。

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觀察權值股，台積電漲十元，收在二千三百零五元；鴻海漲八元，收二百七十七點五元；聯發科以四千四百七十五元漲停作收；台達電上漲一百六十元，收二千四百一十五元。

光學鏡頭廠表現亮眼，包括大立光、玉晶光、先進光、今國光、聯一光強攻漲停。被動元件族群挾漲價題材，由國巨領軍，帶動華新科、禾伸堂、凱美、金山電、蜜望實等以漲停作收。

ＣＰＯ概念股也同步反彈，其中聯鈞與全新皆攻上漲停；電池備援電力模組概念股ＡＥＳ─ＫＹ、順達及新盛力分別上漲百分之八點零二、七點三八及四點八八。

匯市方面，台股吹響反攻號角，不過熱錢持續流出，新台幣爆量貶值，收盤收三十一點六一八元，僅小貶三點八分。但台北及元太外匯市場總成交金額爆出四十七點四六億美元的天量，創史上第二大成交量紀錄。

匯銀人士指出，外在局勢充滿不確定性，尤其美國聯準會利率決策會議下週登場，市場高度關注是否釋放貨幣政策轉向的訊號。在此之前，外資心態轉趨保守，即便台股已經反彈，還是傾向趁勢調節、落袋為安。