台股反覆無常 他問「是不是水瓶座」？ 內行人解答了





星座學也適用台股？近日有網友貼出他關注的個股資訊，慘綠中帶點紅，讓他忍不住崩潰喊「台股你是不是水瓶座？」沒想到有網友一查，居然真的發現台灣證券交易所成立日期（1962年2月9日）正好是水瓶座，讓一票網友笑翻。

原PO在Threads分享，自己關注的個股資訊「一片綠中帶一點紅」，讓他崩潰質問：「X的台股你是不是水瓶座？」這篇貼文曝光後，吸引超過百萬人次點閱，笑翻近9萬網友，更釣出插畫家解答，「是水瓶座沒錯，台灣證券交易所1962年2月9日正式開業。」

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有細心的網友一查日期發現，1962年2月9日開始營業的台股，果然是「不折不扣」的水瓶座，難怪台股走勢總讓人摸不著頭緒，正如水瓶座給人「反覆無常」的印象；留言區也不少水瓶座網友表示，「看心情做事，果然和台股很像」、「水瓶座路過，本來想說點什麼…」、「你舉證這麼強是想怎樣」；還有網友根據台股生日推出生命靈數「2」，補充「容易被騙又愛騙人，完全命中注定！」

（封面圖／東森新聞）

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