台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
財經中心／林浩博報導
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
根據「玩股網」截至晚間6:52的資料，國家隊買超第二至第十名，依序為凱基金（2883）4304張、遠東新（1402）3181張、晶技（2428）1929張、富邦金（2881）1637張、力積電（6770）1556張、泰金寶-DR （9105）1547張、宏碁（2353）1472張、仁寶（2324）1452張、和桐（1714）1345張。
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