台股史上第6慘跌991點！連本帶利沒收昨天漲點 法人這樣說
輝達財報激勵台股昨天狂漲846點，沒想到救市行情曇花一現，美股昨晚開高走低，像是道瓊指數從最高上漲717點，收盤反而下跌386點，來回相差超過千點，重挫市場信心。亞洲主要股市今天也受此影響，日、韓、中國、香港股市都跳空開低，終場分別下跌3.7％、2.4％、2.4％、2.3％，除了日股以外，3個股市通通跌破前天低點。
回頭看台股，也是難逃一劫，今天直接跳空下跌604點，盤中一度暴挫1030點，收盤大跌991點，創下歷史第6大盤中與收盤跌點紀錄，昨天反彈飆漲的846點，今天馬上被連本帶利回收。
台股跌幅3.6％，在亞洲主要股市僅次於韓股的跌幅，是次弱的股市；累計11月初高點以來，已經修正逾2100點。
第一金投信指出，觀察過往，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股單日歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，11月台股高點大幅修正後，可望重啟漲勢，多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。
輝達救市行情僅上演一天，台股回到輝達開獎財報前原點，法人盤點台股ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔，跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔是股債平衡型ETF（平衡凱基雙核收息00981T），顯示暴漲暴跌行情，股債平衡配置發揮分散風險的效果。
平衡凱基雙核收息(00981T)ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數上漲12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調EPS年增率的亮眼成績，雲端服務供應商與企業也擴大投入AI相關資本支出，顯示AI需求持續擴張向上，台股供應鏈仍可望率先受惠。
00981T研究團隊指出，股市波動加劇。欲強化投資組合抗壓力，投資人可採取股債平衡配置策略，股票部分，台股因2026企業營收與獲利預估均持續上調，惟成長主要仍集中在AI概念族群，可趁近期修正分批布局；債券部分，預防性降息前題下，利率仍將呈區間整理，可考慮以票息率相對高的投資級信用債為核心配置。 平衡凱基雙核收息(00981T)布局台股25強搭配全球BBB級債，有股票部位，也有債券部位掌握固定收益。
復華復華基金經理人呂宏宇認為，短期AI相關公司股價震盪，應屬短期評價修正，而非將出現泡沫調整，預估隨AI持續發展驅動規格升級，位處關鍵供應鏈的台廠憑藉先進技術搶占先機，並挹注基本面動能，使台股後市仍看好，接下來布局仍採偏多操作，並優先關注具產業能見度及成長動能的AI供應鏈如先進封測、散熱、銅箔基板、電源、高速傳輸等相關類股。
美股昨日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折，「鉅亨買基金」點出三大關鍵，認為昨日下跌更多是情緒被放大，而非基本面轉弱。這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美國政府已把AI發展提升到國家級戰略，Genesis Mission的重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」。在這種政策強度下，即便某家公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求正在全面爆發，並非僅靠題材支撐。
市場震盪的第二個來源，來自延宕40多天的9月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使得原本押注12月快速降息的市場預期降溫。張榮仁分析，市場反應的不是經濟轉壞，而是對「降息被延後」的短線失望。但從經濟邏輯來看，這反而是股市長期的好消息。
如果美國因經濟強勁而不急著降息，代表企業獲利體質健康、就業市場穩定、需求動能扎實。簡單說，「因經濟太好而不降息」與「因景氣太差而被迫降息」對市場意義完全不同。昨日下跌反映的是短線預期修正，而非基本面的逆轉。
此外，聯準會日前提及資金水位將從「充裕」回到「充足」，被部分投資人誤讀為「流動性即將緊縮」。「鉅亨買基金」強調，聯準會手中仍握有多項成熟工具，包括必要時擴表等手段，可在市場需要時即時補充流動性。從政策環境與資金結構來看，美國並不存在流動性突然轉為吃緊的條件。昨日震盪更像投資人自我驚嚇的「心魔行情」，而非資金面出現實質壓力。
整體來看，「鉅亨買基金」認為，美股昨日下跌的本質並非基本面惡化，而是短線情緒大幅偏移。在AI政策力挺、能源與資料中心基建需求爆發、AI長任務能力與生產力革命逐步實現之下，AI 的成長動能反而愈來愈扎實。美國經濟也仍站在強健的基本面之上，並未出現趨勢性的轉弱訊號。
張榮仁建議投資人，震盪期間應維持紀律，穩定布局，而不是在情緒波動中迷失方向。投資人可透過「鉅亨超底王」兼具定期定額及急跌加碼的機制，幫自己在震盪行情中，維持紀律投資，並把握住好的加碼切入點。
