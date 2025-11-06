台股周三盤中挫逾700點、ETF股民進場撿便宜！00878單日放量近10萬張

自 10 月 31 日公告第四季預估配息的國泰永續高股息（00878），周二（4日）成交量突破 6.8萬張，昨（5日）再創近 9.7萬張佳績，成了市場焦點。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 美股費半指數周二（4日）重挫 4%，拖累台股昨（5日）盤中最低跌逾 730點，收盤落在 27,717點，跌幅 1.42%，護國神山台積電（2330）股價最低來到 1,455元。

不過，大盤單日的暴殺，並未影響股民買氣。不僅台積電的零股交易爆量，多檔ETF也湧現成交量。法人表示，市場短線上過熱而高檔震盪，隨美國科技股走弱，台股也受拖累，但盤中跌深後明顯回彈，可見市場對台股仍有信心，且 AI 多頭趨勢不變。

自 10 月 31 日公告第四季預估配息的國泰永續高股息（00878），周二（4日）成交量突破 6.8萬張，昨（5日）再創近 9.7萬張佳績，成了市場焦點。國泰投信指出，00878 憑藉均衡的產業配置，目前評價仍處於相對低檔，隨台股企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收、成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上其將於 11 月 18 日除息 0.4元，預計 11 月 17 日最後申購日前，買氣還會延續。

國泰永續高股息ETF經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好 00878 中的 30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深具落後補漲契機。而美股科技巨頭微軟（MSFT）、Meta（META）近期釋出 2026 年資本支出增速將高於今年展望，顯示 AI 競賽加速進行。台股相關供應鏈除了台積電外，其他 00878 的成分股像是廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）、華碩（2357）等企業，受惠於 AI 伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。

目前，00878 約五成成分股與 AI 供應鏈相關，展現科技板塊的成長潛力，也為基金歷次的填息之路提供最佳助力，是 00878 和其他高股息持股最大的不同之處。而觀察高股息ETF最重要的「填息力」，00878 前一次除息前（8月15日）的收盤價 21.16元，並於五周內，在 9 月 19 日收盤回到 21.25元、完成填息，今年前三季其已累計發出 272億新台幣的股息，本次預計還有近 180萬人能領到這波股利。

除了成分股中有科技題材，00878 亦配置約三成在金融股，如國泰金（2882）、中信金（2891）等，受惠於資金環境寬鬆與市場交投熱絡，獲利表現逐步回升。科技與金融雙引擎的配置策略，使 00878 在類股輪動中具備攻守兼備的優勢。

截至十月底，00878 本益比約落在 14.7倍，相比大盤本益比約 19.3倍，仍有三成差距。隨 AI 與金融板塊獲利動能延續，00878的評價回升空間可期，展望 2026 年，隨著企業獲利持續上修與評價回升雙引擎，00878 可望延續亮眼表現，持續領航台股高股息市場。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

