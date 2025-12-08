台股周報》全球矚目！聯準會利率會議倒數 降息牽動台美股市

圖為現任聯準會（Fed）主席鮑爾。 圖：翻攝自X / @RadarHit

[Newtalk新聞] 全球金融市場本周最重要的焦點是週四凌晨三點的聯準會利率會議。最新公布的美國 9 月 PCE 年增率為 2.8%，低於市場預期，顯示通膨持續降溫。在 AI 應用快速擴散的帶動下，美國經濟仍維持穩定增長。

不過分析師何基鼎表示，受關稅反覆，AI取代部分人力影響，失業率持續上升，使市場普遍預期下週降息機率高達 86%。美股也已提前反應降息題材，四大指數穩定走高，道瓊站上月線、月線扣抵翻揚，多頭格局已經確認。

廣告 廣告

何基鼎表示，台股與產業股連動性高，台灣今年經濟表現甚至更強，GDP 年增率有望上看 7.3%，成為全球亮點。權值股方面，鴻海 11 月營收 8443 億、年增 25%，創同期新高；其餘 AI 供應鏈如台光電、川湖、信驊、AES-KY、南亞科、創意、安國等多檔，11 月營收同樣創新高，顯示AI需求仍強勁。

何基鼎表示，Google 推出 Gemini 後，ChatGPT 傳出即將提前推出新版本，預期將帶動全球科技產業再度擴大 AI 硬體採購潮。AI 伺服器、資料中心、網通設備都有機會迎來新一波需求。未來只要美國降息如期落地，台美關稅協議明朗化，台股極高機率挑戰歷史新高。

AI五虎領軍台股

何基鼎表示，中期布局仍以 AI 5虎：台積電、鴻海、廣達、緯穎與緯創為核心。本周題材輪動方面可觀察記憶體（南亞科、華邦電）、被動元件（國巨、華新科）以及 PCB / CCL（台光電、欣興）等。

「台股上週共上漲354點，12 月開局即見紅。外資現貨買超更連四天累計超過 770 億。」分析師張貽程表示，美國最新公布就業數據差勁，強化市場對降息預期的信心。最新美股四大指數同步收紅，台股收復28000點大關僅一步之遙。

分析師陳昆仁表示，美股方面，降息預期增溫，9 月核心 PCE 落在 2.8%，低於預期，通膨可控。上週美股指數全面反彈，Nasdaq 上漲 0.91%、費半強彈 3.84%、輝達漲 3.06%。

台股部分，陳昆仁表示，跌破季線後的V轉行情持續，上週大漲 354 點，週漲幅 1.28%，累計漲幅超過 1500 點，重回所有均線。11 月營收持續公布中，鴻海營收達 8443 億、年增 25%，創同期新高，AI 伺服器 GB300 量產順利。台積電也將於 12／10公告指引AI 產業方向。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蘇元和觀點》NVIDIA財報亮眼 股價卻走跌的真相？

科技紅利來了！法人評析「四檔ETF」布局 掌握AI長線動能