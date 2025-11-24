台股周報》全球股市最大修正波後 12月降息成關鍵 反彈契機來了？

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 近期全球金融市場持續面臨壓力。AI泡沫疑慮、美國12月可能不降息的擔憂，加上虛擬貨幣大幅下挫、比特幣再度破底，引發全球投資人加速去槓桿，形成龐大賣壓，使各國股市進一步修正。台股與美股雙雙跌破季線，創下自對等關稅以來最大修正波段。

然而，分析師何基鼎指出，目前國際政經並未出現戰爭擴大、企業大規模倒閉或債務危機等重大利空，顯示市場並非走向大空頭。這一輪下跌主要反映籌碼面調整，而非經濟或企業基本面的惡化。一旦籌碼修正完成，台股仍有機會重拾多頭，甚至再度挑戰新高。

分析師楊育華表示，上周台股大洗三溫暖，大跌大漲又大跌，震盪、洗盤上下洗刷超大，這是四月初以來最刺激的一周，主要就兩大原因干擾AI泡沫、估值過高，以及12月可能不會降息的憂慮干擾。

不過最新的消息來了AMD執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問的談話，她不擔心AI泡沫，她認為投資不夠反而比較危險。科技公司對AI用途的探索還只是屬於剛發展階段，這和輝達執行長黃仁勳兩天前說出來的相呼應。

轉折契機可能已悄然浮現？

上週五紐約聯準會總裁威廉斯表示，當前美國經濟面臨的「勞動市場轉弱風險大於通膨再度升溫」，顯示12月仍有降息可能性。此言一出，美國12月降息機率從35%跳升至71%，也立即帶動美股全面反彈。

楊育華認為，此話一出12月降息機率，從約40％拉高到70％，再配合台股技術面，來到上揚季線的支撐。

何基鼎認為，市場最關注的核心仍在於「12月是否降息」，只要降息預期升溫，股市隨時可能上演報復性大反彈。

基本面方面，何基鼎也認為，台灣外銷訂單達 693 億美元，在AI需求帶動下持續創高。AI產業的結構需求並未改變，也不存在泡沫疑慮。同時，上週五台股融資餘額大減近60億元，顯示籌碼正快速沉澱。加上第四季向來是上市櫃公司與法人作帳旺季，整體市場並不具備形成空頭行情的條件。相反地，此波拉回反而帶來絕佳布局良機。

何基鼎指出，本週三（11／26）美國將公布最新PCE通膨數據。如果PCE低於市場預期，將使12月降息機率再度提高，台股週四有望強勢反彈。

分析師陳昆仁表示，受 AI 估值過高與輝達財報中應收帳款偏高的疑慮影響，上週美股上半週震盪加劇，直到週五才展開反彈。不過 Nasdaq 全周仍下跌 2.74%，並跌破季線。本週市場將聚焦於各項經濟數據公告，以及感恩節期間的消費表現。

陳昆仁認為，威廉斯的談話顯示，美國勞動力市場降溫，仍有進一步降息的空間，市場對 12 月降息的預期上升至 71%，並帶動美股同步反彈。這也呼應上週所提到的，就業數據呈現「弱得剛剛好」，更強化市場對降息的期待。

陳昆仁表示，川普政府近期作多意圖明顯。為了挽救民調和選情，媒體陸續報導包括：美國可能放寬晶片出口限制、延後開徵晶片關稅，甚至討論是否開放輝達 H200 出口中國等議題。這些政策方向的變化，也為科技股與美股行情帶來反彈動能。

至於台股行情？陳昆仁表示，台股上周跟隨美股下跌，權值股台積電、鴻海領跌，外資單週大幅賣超 1,454 億元，使大盤週線下跌 962 點，跌幅達 3.51%，並跌破季線支撐。櫃買指數的中小型股賣壓同樣沉重，全周下跌 4.01%。

來看看法人動向？陳昆仁表示，對於高位階股票不追高，但會在回檔時逢低布局。例如，上週預先提醒記憶體族群因短線漲多，主力有逢高獲利了結的動作。而受惠 AI 供需吃緊的 PCB 族群則接棒走強創高；位階最低的被動元件族群也展現守穩轉強的態勢。

陳昆仁表示，依據法人對明年獲利的預估，許多 AI 指標股的本益比偏低、股價明顯委屈。在聯準會 12 月降息預期持續升溫的背景下，資金行情可望帶來進一步的逢低買盤。分析師提醒，須留意 VIX 恐慌指數是否回落，一旦情緒面改善，有助於台股本週出現轉折反彈、重新走強。

